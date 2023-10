Dawna cerkiew w Kniaziach jest ciekawa, fotogeniczna. Wymaga kompleksowych remontów

Nic dziwnego, że ta stara świątynia (z końca XVIII wieku) przyciągnęła filmowców. Tam kręcono sceny do filmu „Zimna wojna”. To płomienny, skomplikowany romans. Jego akcję osadzono w stalinowskiej, ponurej Polsce, we Francji, Jugosławii oraz w okupowanych Niemczech.

Wszystkowiedzące oko

Dawną świątynię można oglądać w kilku scenach. Na początku filmu wchodzi do niej Lech Kaczmarek, czyli Borys Szyc, karierowicz i cwany komunistyczny aparatczyk, kierownik administracyjny zespołu muzycznego. Coś go tam jednak uwiera... Wyraźnie nieswojo czuje się w towarzystwie świątynnych fresków, które sprawiają wrażenie jakby były z innego świata. Niepokoi go zwłaszcza malowidło przedstawiające patrzące wprost na niego "wszystkowiedzące oko" (to symbol Boga lub opatrzności).

W ostatniej scenie "Zimnej wojny" w cerkwi pojawiają się natomiast główni bohaterowie filmu (w tej roli Joanna Kulig i Tomasz Kot). Biorą w niej pośpieszny, symboliczny ślub, a potem... coś połykają. Ta scena jest dość niejednoznaczna i szeroko komentowana (można zresztą domniemywać, że taka była intencja autorów "Zimnej wojny").