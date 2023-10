"Ważne są wartości i solidne podstawy". Krajowa Grupa Spożywcza wyda na Lubelszczyźnie blisko 1 miliard złotych

- KGS S.A. powstała 500 dni temu na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Nasze przychody wyniosły 6 mld zł, a zyski to ponad 600 mln zł. - mówił podczas spotkania Marek Zagórski, prezes zarządu KGS S.A. - To jest jednak dopiero początek.

Ukryty skarb

Krajowa Grupa Spożywa S.A to największy, państwowy producent żywności w Polsce. Prężnie się rozwija, bo dba - jak usłyszeliśmy - o stopniowe podnoszenia efektywności. Ważne są także m.in. inwestycje. Są i będą one bardzo poważne. Takie inwestycyjne „zmiany” obejmą Zamojskie Zakłady Zbożowe, które wchodzą w skład KGS S.A. O co chodzi? Jak tłumaczył prezes Zagórski, młyn znajdujący się obecnie w ZZZ ma zdolność przemiałową 100 ton na dobę. Dzięki inwestycjom ma ona w przyszłosci wzrosnąć do 150 ton.