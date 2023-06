Prasówka 11.06.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Trwa protest rolników w Dorohusku, pow. chełmski. Od godziny 10 - ej w piątek 9 czerwca do poniedziałku 12 czerwca zablokowana zostanie droga do granicy z Ukrainą w miejscowości Okopy. Organizatorem protestu jest tym razem Zjednoczona Wieś.

Podczas piątej edycji Weekendu z Florystyką plac Teatralny zakwitł, a przyczyną są pachnące i kolorowe rzeźby, które w całości są wykonane z krawatów. To prawdziwy raj dla miłośników roślin.

Warto się tam wybrać. Zamojski Festiwal Książki rozpocznie się we wtorek (13 czerwca) i potrwa trzy dni. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Na szczęście jest biblioteka”. Głównym organizatorem festiwalu jest Książnica Zamojska w Zamościu, a większość zaplanowanych wydarzeń zostanie zorganizowanych na miejscowym Starym Mieście.

Za nami prawdziwie lotnicza niedziela w Świdniku. Trzecia edycja Air Festivalu wróciła do tego miasta po czterech latach przerwy. Najpierw plany pokrzyżowała bowiem pandemia, a następnie wojna na Ukrainie.

To ważne przedsięwzięcie nie tylko dla Zamościa. W zamojskiej Alei Sław (przy ul. Grodzkiej) przybędzie nowa tablica pamiątkowa. Zostanie ona wmurowana w nawierzchnię ulicy Grodzkiej na miejscowym Starym Mieście. Takie upamiętnienie będzie poświęcone Adamowi Wiesławowi Kulikowi, autorowi książek, pisarzowi, poecie i filmowcowi.

Bazar przy Placu Kupieckim w Chełmie we wtorek tętnił życiem. Tutaj mieszkańcy najchętniej codziennie zaopatrują się w świeże owoce i warzywa. Wybór jest bardzo duży. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się truskawki, czereśnie i nowalijki, których każdego dnia przybywa coraz więcej.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) odbędzie się w czwartek (8 czerwca). W Zamościu wielka procesja ruszy po mszy w miejscowej Katedrze ulicami: Akademicką, Łukasińskiego, Placem Wolności, Kościuszki, Moranda, a potem dotrze na Rynek Wielki. Jak co roku, będą w niej zapewne uczestniczyć tysiące wiernych. Wieczorem zaplanowano natomiast koncert zespołu Golec uOrkiestra.

Takie dokumenty są dzisiaj bezcenne. Gdy wybuchła II wojna światowa, Helena Prus miała 13 lat (urodziła się 26 listopada 1926 r. we Wronowicach). Jej rodzina mieszkała w Sahryniu Kolonii (gmina Werbkowice). Po spaleniu wsi podczas walk polsko-ukraińskich w 1943 r. członkowie rodziny Prusów przeprowadzili się do okolicznych miejscowości. Mieszkali m.in. w Czermnie i Turkowicach. Pani Helena była m.in. łączniczką w oddziałach Armii Krajowej. W 1950 r. wyszła za mąż za Jana Zająca, rolnika z Trzeszczan. Zamieszkała w domu męża. Mieli czworo dzieci: Krystynę, Alfreda, Czesława i Romana.

Zamojski Park Miejski od stu lat jest oczkiem w głowie mieszkańców tego miasta. Założono go na terenie, który był zajmowany kiedyś przez jeden z fortecznych rawelinów. Graniczył on wówczas z „krańcami” miasta, podmiejskimi łąkami oraz polami ornymi. Obok były też ogrody oraz szosa lubelska. Nie tylko.

Siedem dwumetrowej wysokości rzeźb palowych powstało podczas I Ogólnopolskich Warsztatów Rzeźbiarskich "Słowiański szlak na Maczułach". Przy zalewie stanęły wizerunki: Mokoszy, Welesa, Strzyboga, Peruna, Jaryły, Swaroga, Świętowida, które utworzą słowiański szlak. Stanowić będą kolejną atrakcję turystyczną w gminie Leśniowice.

Młodsi i starsi mieszkańcy Chełma doskonale bawili się niedzielne popołudnie 4 czerwca podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Tym razem impreza odbyła się na terenie chełmskiego amfiteatru w Kumowej Dolinie.

To niepokojące statystyki. Pod koniec grudnia ubiegłego roku w Hrubieszowie mieszkało dokładnie 16 tys. 369 osób. To o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Ogólnie w ciągu ostatnich pięciu lat ludność tego miasta zmniejszyła się 1 tys. 366 osób. Wynika to z raportu o stanie Miasta Hrubieszów za 2022 r, który został przygotowany przez miejscowy magistrat.