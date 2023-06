Ujemny przyrost naturalny nie tylko w Hrubieszowie. Jest się czym martwić

W ub. roku w Hrubieszowie urodziło się 81 dzieci. To mniej o 8,7 proc. w porównaniu np. z rokiem 2020. Wówczas przyszło na świat 92 dzieciaków (dla porównania w 2018 r. urodziło się 127 dzieci, a np. w 2019 – 124). Inaczej kształtuje się sytuacja jeśli chodzi o zgony mieszkańców. W raporcie opisano to w taki sposób: „W roku 2022 zmarło 243 mieszkańców m. Hrubieszów i jest to spadek w porównaniu z 2021 rokiem o 10,7 proc (niej o 29 osób), natomiast w porównaniu z 2018 (177 zgonów) jest to wzrost o 37 proc. (66 osób)”.