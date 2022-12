Powiat zamojski wydał miliony na remonty dróg. Pomogły w tym m.in. gminy Bogdan Nowak

Inwestycje pochłonęły w sumie ponad 1 mln zł i były finansowane ze środków powiatu zamojskiego oraz gminy Radecznica. Właśnie zostały oddane do użytku drogi prowadzące z Teodorówki do Trzęsin oraz z miejscowości Czarnystok do Trzęsin. W sumie odnowiono ponad dwa kilometry asfaltu. To jednak nie jedyne, ważne inwestycje, które zostały zakończone. Wykonano także wiele innych prac.