Powiat zamojski. Trzystu pracowników „Jobonu” pójdzie na bruk. Nie wiadomo czy to koniec zwolnień

- Wszyscy w Zwierzyńcu o tych zwolnieniach mówią. Bo ludzie są po prostu w szoku. Tylko z mojej rodziny pracują w „Jobonie” fizycznie trzy osoby. I zachodzą w głowę co dalej będzie… - mówi jeden z mieszkańców Zwierzyńca. - Nie ma po prostu dla zwolnionych żadnej alternatywy. Bo gdzie mają pójść? Gdzie szukać zatrudnienia, jeśli to jedyny taki zakład w okolicy?

Nagle wszystko się urwało

Jako pierwszy o kłopotach „Jobonu” napisał „Tygodnik Zamojski”. Chodziło m.in. o pogłoski na temat grupowych zwolnień planowanych w spółce. Pracownicy martwili się o to jeszcze w lutym. To było spore zaskoczenie. Zakład zatrudniał przecież w sumie ponad 1,6 tys. osób, dobrze prosperował i niemal stale poszukiwał nowych pracowników, gównie szwaczek i tapicerów (ogłoszenia można było oglądać w lokalnej prasie).

- Młodzi wyjadą pewnie do pracy za granicą. A starsi na bezrobocie – ocenia jedna z miejscowych kobiet. - To jest naprawdę dla Zwierzyńca i okolicznych gmin tragedia.

To się zmieniło. Dlaczego? Bo pogorszyła się koniunktura gospodarcza na rynku meblarskim. Mniej mebli tapicerowanych kupowali np. Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. A to oni byli m.in. ważnymi klientami spółki.

- Niedawno codziennie na zachód wyjeżdżały z „Jobonu” dziesiątki tirów. One były wyładowane po brzegi naszymi, solidnymi i ładnymi meblami – wspominają mieszkańcy Zwierzyńca. - Nagle wszystko się po prostu urwało. To okropne…

„Jobon” to jeden z najważniejszych i największych zakładów produkcyjnych w powiecie zamojskim i całym regionie (działa od 1991 r.). Spółka działa w Zwierzyńcu, ale także w Kraśniku. Teraz jednak ilość zatrudnionych tam pracowników zostanie znacznie uszczuplona. Skąd to wiadomo? „Jobon” zgłosił do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu zamiar redukcji zatrudnienia. Wypowiedzenia w lipcu otrzymało 150 osób. Niestety, to nie koniec. Kolejnych 150 osób zostanie zwolnionych pomiędzy wrześniem a grudniem. Wśród nich są tapicerzy, szwaczki, operatorzy maszyn, krojczy, monterzy, magazynierzy itd.