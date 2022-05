Powiat zamojski. Jedenaście kilometrów wertepów. Jest szansa, że to się zmieni

- To jest konieczność – przekonuje jedna z mieszkanek Nielisza. - Jakiś czas temu została już wyremontowana droga z Zamościa przez Krzak do Nielisza. Jest ona równiutka, szeroka, po prostu ekstra. Powstała przy niej także wygodna ścieżka rowerowa. Nic dziwnego, że ludzie chętnie jeżdżą tędy od strony Zamościa, Skierbieszowa, Chełma itd. Kłopot pojawia się na skrzyżowaniu w Nieliszu. Gdy skręci się tam w kierunku plaży „Moczydło” robi się wąsko i niebezpiecznie.

Jak ser szwajcarski

Rzeczywiście drogą z Nielisza do Szczebrzeszyna, zwłaszcza w sezonie turystycznym, bardzo często jeżdżą turyści. Jednak to przede wszystkim bardzo ważny trakt dla mieszkańców okolicznych wsi z gminy Nielisz, Sułów, ale także m.in. Szczebrzeszyn. Ludzie jeżdżą tędy na pola, do zabytkowego kościoła w Nieliszu do urzędów czy np. nieliskiego Gminnego Ośrodka Kultury.