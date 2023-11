Powiat hrubieszowski. Stawiają na remont dróg. Oddano kolejny kilometr asfaltu

To nie jedyne, ważna inwestycja przeprowadzone w powiecie hrubieszowskim. Niedawno wyremontowany został m.in. ponad dwukilometrowy odcinek drogi prowadzącej z miejscowości Moniatycze do Nieledwi (pisaliśmy o tej inwestycji). Prace wykonano m.in. w miejscowości Nowosiółki. Roboty pochłonęły ok. 3 miliony złotych.