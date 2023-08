Pomysły na zmniejszenie ilości śmieci i pozbycie się dzikich wysypisk na cmentarzach. Do działania ruszyło zamojskie PGK

Symboliczny znicz

Skargi

Na cmentarzu komunalnym w Zamościu znajduje się wiele małych pojemników na śmiecie. Często są one przepełnione. A wtedy śmieci są wyrzucane… obok nich. Zamojskie PGK chce to zmienić. Także dlatego, że do spółki docierały skargi na taki „proceder”. Efekt? W poniedziałek (14 sierpnia) wszystkie małe kosze na śmieci na zamojskim cmentarzu znikną. Zastąpią je duże kontenery, które zostały kupione przez PGK. Już stoją przy wejściach. Teraz odpady będzie można także łatwiej segregować (kontenery są w różnych kolorach - w zależności od tego, jaka frakcja odpadów do nich trafia).

Dzięki temu zamojska nekropolia ma wyglądać bardziej estetycznie.