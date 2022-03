Pomagają Niemcy, Szwedzi, Włosi. Wspólnie z mieszkańcami Zamościa organizują wsparcie dla uchodźców

Zamościanie bardzo sprawnie organizują takie wsparcie. W tym mieście działają dwa duże, dobrze zarządzane ośrodki recepcyjne. Organizowane są także m.in. zbiórki żywności, środków higienicznych i wielu innych, niezbędnych rzeczy. Pomoc przekazywana jest także dla tych, którzy na Ukrainie zostali. Niedawno zamojska Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego przekazała (jako darowiznę) dla szpitala w Żółkwi jedną z karetek. Na Ukrainę trafiły także inne dary.

- Do szpitala w Żółkwi zawieźliśmy m.in. opatrunki. Wczoraj prezydent Zamościa przekazał tam także dwa ultrasonografy – mówił w środę (16 marca) Damian Miechowicz, dyrektor zamojskiego „pogotowia”. - Moi pracownicy zrobili natomiast na jednym z portali społecznościowych zbiórkę żywności. I zgromadzili 600 kg różnych produktów. Trafiły one już do lwowskiej restauracji, która za darmo karmi uchodźców oraz do dwóch potrzebujących, ukraińskich rodzin.