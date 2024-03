W Akademii Zamojskiej odbyły się wybory rektora. Ponownie został nim Paweł Skrzydlewski

- To dla mnie wielki zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz tego, co najważniejsze dla naszej Akademii. Powinna ona kształcić, dawać szansę zdobywania pełnej wiedzy. Jej celem jest także przygotowanie do życia zawodowego i do pełnienia różnych funkcji społecznych. Tradycja zobowiązuje – zapewnia dr hab. Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej (w komunikacie przysłanym z AZ do naszej redakcji).