Na trasie z Miączyna do Niewirkowa równo jak po stole. Inwestycja pochłonęła prawie 5 mln zł Bogdan Nowak

Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Starostwo Powiatowe w Zamościu Zobacz galerię (4 zdjęcia)

To ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Właśnie oddano do użytku wyremontowaną drogę z Miączyna do Niewirkowa. Odnowiona ulica ma długość 4,3 km. Inwestycja pochłonęła w sumie prawie 5 mln zł. Była potrzebna z wielu względów. „Przebudowana droga pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu z uwagi na bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74” – czytamy m.in. w komunikacie przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.