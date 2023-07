Na świętej Górze Grabarce. Las krzyży, gęstwina próśb i intencji

Góra Grabarka położona jest w powiecie siemiatyckim, obok wsi o tej samej nazwie. Znajduje się tam monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także trzy należące do klasztoru cerkwie (główna: pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Istnieją tam także m.in. dwa domy pielgrzyma oraz prawosławny cmentarz.

Modlitwa i rozmyślania

Z trzech stron cerkwi Przemienienia Pańskiego, wśród wysokich sosen, ustawiono wiele, zwykle drewnianych krzyży (są także kamienne i żeliwne): małych i dużych. Sa one co roku przynoszone przez pielgrzymów podczas święta Przemienienia Pańskiego. Jest ich tak dużo, że w niektórych miejscach trudno pomiędzy nimi się przecisnąć. Na niektórych z nich umieszczono obrazki wotywne, kolorowe wstążki czy m.in. plecione wianki. To miejsce sprzyja modlitwie i rozmyślaniom. Tak pisał o nim Michał Książek.