Na Lubelszczyźnie deszcz potrzebny od zaraz. Jeśli nie zacznie padać, straty mogą być ogromne

- Deszcz nie padał w naszej okolicy od kilku tygodni – mówi Jolanta Siek, właścicielka gospodarstwa rolnego w Łabuńkach Drugich (powiat zamojski). - W efekcie wierzchnia warstwa gleby jest przesuszona. Kłopotem są też przymrozki. One również wysuszają glebę. Bez opadów wegetacja roślin nie rozpocznie się normalnie. Nawozy także nie mają się w czym rozpuścić, więc nie są odpowiednio wchłaniane przez uprawy. Jeśli tak dalej pójdzie, straty w rolnictwie będą bardzo duże.

Wszyscy na to liczą

Pani Jolanta obsiała w tym roku pola pszenicą i rzepakiem. W sumie to 14 hektarów upraw. Niestety rośliny na razie nie mogą rozwijać się normalnie. Obserwuje to z niepokojem. - Rzepaki i pszenica dopiero wschodzą. W tym okresie potrzebują opadów – martwi się Jolanta Siek. - Podobno deszcze mają przyjść w przyszłym tygodniu. Czy to się potwierdzi? Nie wiem. Są potrzebne od zaraz.