Zamojski hejnał będzie można usłyszeć przez cały rok. Nie tylko „na żywo”

Nie wiadomo czy hejnał był w Zamościu wykonywany w czasach zaborów: w XIX i XX wieku. Potem można go było usłyszeć w mieście raczej sporadycznie. Jaka to była jednak melodia? Nie wiadomo. Zapis starego, zamojskiego hejnału się nie zachował. Grano jednak inne utwory m.in. „Kiedy ranne wstają zorze” czy „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.

Jest kilka hipotez na ten temat. Według jednej z nich trębacz ustawiał się tylko w kierunku istniejących wówczas trzech bram miejskich. Inne nawiązuje do rzekomych, osobistych ambicji i uraz wielkiego kanclerza. Otóż Zamoyski miał podobno wydać zakaz grania w stronę Krakowa. Dlaczego? Bo ktoś mu podobno powiedział, iż to miasto jest jednak piękniejsze od Zamościa (takie stwierdzenie do dziś wywołuje oburzenie wśród wielu zakochanych w swoim mieście Zamościan). Mogło to mieć także związek ze sławnym konfliktem, a potem ścięciem Samuela Zborowskiego (pisaliśmy o tym niedawno obszernie na łamach „Kuriera Lubelskiego”).

To się zmieniło. Od 1972 roku w Zamościu można było usłyszeć hejnał skomponowany przez Aleksandra Bryka. Najpierw był on odtwarzany, a następnie wykonywali go trębacze. O 1984 r. byli to: Kazimierz Szady, Krzysztof Wiatrzyk i Konrad Zając. Jednak działo się to tylko w sezonie turystycznym (przy niskich temperaturach granie hejnału było utrudnione).

Ostatnio hejnał w wykonaniu Konrada Zająca został nagrany i będzie z zamojskiej wieży ratuszowej odtwarzany przez cały rok. Nie tylko! Hejnalista ubrany w szlachecki kontusz pojawi się na wieży ratuszowej w dniach 28 kwietnia – 5 maja. Potem będzie go można także zobaczyć i usłyszeć w okresie od 1 czerwca do 23 sierpnia.