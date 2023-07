Stawiają na aktywny wypoczynek. 220 milionów złotych pójdzie na projekt „Rowerowe Roztocze"

Dopracujmy każdy szczegół

Co na to miłośnicy rowerów? - Środki przeznaczone na owe modernizację są ogromne – mówi pan Mateusz (nazwisko do wiadomości redakcji), jeden z rowerzystów skupionych w tomaszowskiej Pracowni Rowerowej Roztocza. - Można za to wiele zmienić, tak, żeby użytkownicy byli zadowoleni. Dlatego potrzebne są szerokie konsultacje ze stowarzyszeniami i lokalnymi miłośnikami rowerów. Wtedy dopracowany zostanie każdy szczegół. To ważne. A nikt z nas o takich konsultacjach nie słyszał.