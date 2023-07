„Oberwanie chmury”. Ludzie z niepokojem patrzyli w niebo, a potem ratowali dobytek

- Mieliśmy do czynienia z oberwaniem chmury, chociaż grzmotów i błyskawic tak bardzo nie było – opowiada sołtys Józef Szostak. - Nawet na ulicy pojawił się taki prąd wody, że samochody osobowe nie dałyby rady się przemieszczać. To była prawdziwa rzeka! Nie radziła sobie z nią nawet ciężarówka, która jechała przez wieś podczas ulewy. Wyglądało to tak, jakby zaraz miało ją zepchnąć. Woda przelała się także przez naszą rzekę Lubienia (to dopływ Tanwi). Dlatego podtopienia były w różnych miejscach wsi.