Jeden „bilet” do jednej sprawy. W zamojskim magistracie pojawi się kolejkomat

Jak będzie działać? „Interesant, przed wizytą w WEKiP, wybierze na kolejkomacie rodzaj sprawy, a następnie otrzyma wydrukowany bilet z numerem stanowiska, do którego powinien się udać” – czytamy w komunikacie zamojskiego UM. „Po wyświetleniu na monitorze i wywołaniu głosowym swojego numeru”.

Jednak takie nowości mogą wprowadzić zamieszanie. O co chodzi? „Jeden bilet jest przypisany do jednej sprawy” – czytamy dalej w informacji UM. „To znaczy, że osoba, która np. chce zarejestrować pojazd i odebrać prawo jazdy, czy chce odebrać co najmniej dwa dowody rejestracyjne, czy załatwić inne sprawy powinna pobrać co najmniej dwa bilety, wybierając na monitorze odpowiednie „kafelki””.

Jak to zadziała w praktyce? Okaże się w poniedziałek. Pobieranie biletów będzie możliwe w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godziny 7:35, a we wtorki od godziny 8:05. Natomiast, jak czytamy w komunikacie, Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość prowadzi obsługę mieszkańców Zamościa w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki - 7.40-14.30, wtorki: 8.10-15.45 oraz piątki: 7.40-14.00.