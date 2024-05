Wypadek z udziałem ciężarówki w Hrubieszowie. Pięć osób trafiło do szpitala AR

We wtorek, (28 maja) na ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego pięć osób zostało przewiezionych do szpitala. Zdarzenie miało miejsce, gdy kierujący pojazdem ciężarowym wjechał w pojazd należący do służby drogowej.