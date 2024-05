Naprawa pochłonie około 30 tys. zł. Prace potrwają miesiąc, a może dłużej. Zatem na otwarcie mostu na rzece Łabuńce trzeba będzie poczekać

Temat powrócił podczas poniedziałkowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 27 maja). O zamkniętym moście mówił radny Dariusz Kierzak.

- Most jest już zamknięty tydzień. Z tego co wiem, do wymiany była tam jedna deska – mówił radny Kierzak. - A na osiedlu Promyk mieszkają starsi ludzie, którzy robią zakupy w (tutaj padła nazwa jednego z sieciowych sklepów- przyp. red.). Bo tam jest najprostsza droga. Oni idą sobie z tymi swoimi wózeczkami. Ciągną je. Teraz niestety muszą chodzić naokoło. Mam zatem pytanie: kiedy ten most będzie otwarty i dlaczego to tak długo trwa.