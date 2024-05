Siekierezada na ulicy Lwowskiej w Zamościu. Zrobiło się łyso Bogdan Nowak

To temat który jest w tej części miasta szeroko komentowany. Trwa przebudowa ulicy Lwowskiej w Zamościu. Prace na odcinku około jednego kilometra wyglądają na zaawansowane. Niestety pod topór poszło kilkanaście dużych drzew. Są to jesiony, lipy oraz świerk. Taki los może spotkać sześć kolejnych. Wygląda na to, że nie uda się go uniknąć.