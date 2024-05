„Rowerowe Roztocze” coraz bliżej. Już tworzona jest dokumentacja projektu

To dobra wiadomość nie tylko dla miłośników dwóch kółek. W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Powstaną one w ramach projektów: „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich” i „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich”.

O co chodzi? Osią pomysłu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zostanie on zmodernizowany. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz 21 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Wybudowanych będzie także wiele kilometrów nowych tras rowerowych. Cały projekt zostanie zrealizowany na terenie roztoczańskich samorządów. Będą to powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski, tomaszowski oraz m.in. gminy: Goraj, Lubycza Królewska, Frampol, Józefów, Janów Lubelski, Kraśnik, Tomaszów Lubelski i Szastarka.

Stawiamy na turystykę

Podpisanie umów na dokumentację projektową to efekt długich konsultacji na ten temat. Uczestniczyli w nich samorządowcy, planiści, geodeci itd. Dzięki takim licznym spotkaniom wypracowano ostateczną trasę przebiegu planowanych ścieżek w poszczególnych gminach. Są tego efekty. W biłgorajskim Starostwie Powiatowym właśnie podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektu „Rowerowe Roztocze”. Z ramienia władz powiatu zrobili to: wicestarosta Beata Strzałka, Bartłomiej Świtała, członek Zarządu Powiatu oraz Grzegorz Płecha, skarbnik powiatu biłgorajskiego.

To początek. Cała inwestycja pochłonie bowiem w sumie około 220 mln zł (85 proc. kosztów ma stanowić dofinansowanie, resztę to tzw. wkład własny). Będą to środki unijne przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Roztoczańskiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu (to zrzeszenie samorządów, którego głównym celem jest właśnie realizacja projektu „Rowerowe Roztocze”). W wyniku tych wszystkich działań powstanie w sumie około 131 km tras rowerowych i ścieżek pieszo – rowerowych w 68 lokalizacjach, a także miejsca obsługi rowerzystów, tablice informacyjne, stacje napraw rowerów, stacje ładowania rowerów i pojazdów elektrycznych, także hulajnóg i skuterów. Dlaczego to takie ważne? - Stawiamy na turystykę – mówił jakiś czas temu w rozmowie z nami Stanisław Grześko, starosta zamojski. - Drogi powiatowe mamy już w całości wyremontowane, teraz przyszedł czas na trasy rowerowe. W naszym powiecie: na terenach wiejskich w ramach „Rowerowego Roztocza” powstanie ich 38 km, a na miejskich - ponad 4 km.

Ciszej, czyściej, bardziej ekologicznie

Tylko na terenie gminy Zwierzyniec, która jest uważana za serce Roztocza, powstaną lub zostaną odnowione trasy rowerowe: ze Zwierzyńca do Białego Słupa, z Obroczy do Kosobud, z Obroczy do Guciowa oraz m.in. ze Zwierzyńca nad popularne Stawy Echo. W sumie projekt obejmie 18.3 km takich ścieżek. W gminie Krasnobród, w partnerstwie z powiatem, zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla nowych tras rowerowych o długości 16 km.

Jest zatem o co walczyć. Bo jeśli wszystko się powiedzie, na całym Roztoczu będzie w przyszłości ciszej, czyściej, bardziej ekologicznie. Zamiast samochodami, będziemy mogli po tym urokliwym zakątku kraju „dogodnie” podróżować na dwóch kółkach. Nie tylko rowerzyści mogą być zadowoleni. Tomasz Rogala. wicestarosta biłgorajski zapewniał nas jakiś czas temu, że będzie można tam wędrować także pieszo. - Takie są założenia projektu – zapowiadał wicestarosta biłgorajski. Odnowionymi i wybudowanymi trasami Roztocza wyruszymy prawdopodobnie w 2026 r.

