Gmina Radecznica. Kilka tysięcy osób może odetchnąć z ulgą. Woda z wodociągu nadaje się już do picia

Zamojski sanepid w takiej sytuacji podjął decyzję „w sprawie braku przydatności wody do spożycia”. Właśnie została ona zmieniona.

- Wykonano odpowiednie zabiegi. Przyniosły one efekty. Z ostatnich badań wynika, że woda z wodociągu nadaje się już do picia – zapewnił we wtorek (przed godz. 13.) Stanisław Jaślikowski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu.