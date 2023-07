„I zwyciężył Bolesław Jarosława”. Obchody średniowiecznej bitwy obok starego grodu Wołyń

W Gródku Nadbużnym nadal można oglądać pozostałości grodu zwane "Zamczyskiem" lub "Horodyskiem". To jedno z najciekawszych i najbardziej widowiskowych stanowisk archeologicznych w Polsce. Chętnie odwiedzają je turyści. Zbocza tego starego grodziska z trzech stron są bardzo strome. Mają imponującą wysokość od 7 aż do 20 metrów. To pobudza wyobraźnię.

Wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego

Nic dziwnego, że wśród okolicznej ludności krąży wiele legend związanych z tym ważnym stanowiskiem archeologicznym. Według jednej z nich dawny władca Horodyska wyruszył na jakąś ważną, daleką wojnę i nigdy z niej nie powrócił. Jego żona wypłakała morze łez, które wsiąkając w ziemię, utworzyły u podnóża grodu źródełko, które bije do dzisiaj. Duch tej władczyni ukazuje się podobno czasami w okolicy grodziska, ale tylko porzuconym przez mężczyzn kobietom...

To miejsce utożsamiane jest z dawnym grodem Wołyniem. Wiadomo, że istniał on już w X wieku (pisał o nim ruski kronikarz Nestor) – do połowy wieku XIII. Ze starych przekazów wiadomo także, że ów gród zdobywały wojska Bolesława Chrobrego. W sąsiedztwie odbyła się ważna bitwa. Po obu stronach uczestniczyło kilka tysięcy zbrojnych.

Walka nie była chyba zbyt finezyjna. Chrobry wykorzystał odpowiednią chwilę i po prostu wysłał swoich wojów do brawurowego ataku, przez płytką rzekę. Straty polskie były niewielkie, a zwycięstwo zupełne. Tak opisał to Nestor, ruski mnich i kronikarz: „Wsiadłszy na koń, wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego” – czytamy w jego zapiskach. „Jarosław nie zdążył uszykować się, i zwyciężył Bolesław Jarosława”.