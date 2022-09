Gmina Tyszowce. Stare grodzisko w Czermnie nadal pełne tajemnic

Ma to duże znaczenie. Czermno uważa się za jeden z najważniejszych, wczesnośredniowiecznych kompleksów osadniczych w naszym kraju. Jest utożsamiane z dawną stolicą Grodów Czerwieńskich – Czerwieniem. W jego skład wchodziło niegdyś duże, wybudowane w połowie X wieku – pod polskim panowaniem – grodzisko o widocznych do dziś wałach (mają one wysokość 6 metrów). O tym co się tam niegdyś działo dowiadujemy się z badań archeologicznych, które co jakiś czas są na tym stanowisku wznawiane.

Grodzisko było badane m.in. w 1952 r. przez ekipę archeologiczną pod kierunkiem prof. Konrada Jażdzewskiego, a potem (w latach 1974-79) pod kierunkiem doktora Jana Gurby. Na jego majdanie oraz na podgrodziach odnaleziono ślady murowanych budowli, które uznano za pozostałości świątyń. W sąsiedztwie odkryto m.in. cmentarz szkieletowy oraz wiele zabytków m.in. bizantyjsko-ruskich. Stwierdzono także, iż obok grodziska (zwanego „zameczkiem”) funkcjonowało rozległe, obwałowane podgrodzie oraz kilka otwartych osad. Były one połączone groblami i solidnymi, drewnianymi pomostami.