Zwiastuny wiosny w roztoczańskim rezerwacie „Czartowe pole”. Warto się tam wybrać

Nieśmiała zieleń

Zwykle dzieje się to w czasie od lutego do kwietnia. Cała roślina jest silnie trująca (dotyczy to liści i owoców), ale bez wątpienia można ją traktować jako piękny, wyjątkowo barwny zwiastun wiosny.

Nie tylko wawrzynek wilczełyko na to w rezerwacie wskazuje. Gałęzie drzew i stoki wąwozu w rezerwacie także się już nieśmiało zazieleniają. Bez wątpienia ten piękny, roztoczański zakątek zmienia właśnie swoje oblicze. Warto go odwiedzić z wielu względów.

Ponad 80-hektarowy Rezerwat „Czartowe Pole” znajduje się na styku powiatu biłgorajskiego i tomaszowskiego. Jest on objęty ścisłą ochroną (znajduje się tam malowniczy przełom rzeki Sopot), ale turyści mogą wędrować po popularnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej: dolnej i górnej.

Wybudowano tam schody, pomosty oraz poręcze ułatwiające poruszanie się po szlaku.