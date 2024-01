Zwierzynieccy radni miejscy przyjęli budżet gminy na 2024 rok

Stadion w Zwierzyńcu został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku. Obiekt od dawna wymaga przebudowy i modernizacji. Potrzebne są nowe, obszerne trybuny z zadaszeniem oraz m.in. odpowiednie zaplecze z szatniami. Ponadto zwierzynieccy samorządowcy planują w sąsiedztwie tego obiektu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Teraz to wszystko będzie możliwe. Udało się pozyskać rządową dotację na przebudowę stadionu znajdującego się na terenie miejscowego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego. To 7,2 miliony złotych. Inwestycja rozpocznie się w tym roku (w tegorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 860 tys. zł). Planowane zakończenie prac to natomiast październik 2026 r.

4 mln zł pójdzie w 2024 r. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu. W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych udało się również pozyskać 1,8 mln zł na remont drogi gminnej w miejscowości Kosobudy. Tam położona zostanie nowa, asfaltowa nawierzchnia na odcinku ok. 400 metrów. Remont drogi zaplanowano także w zwierzynieckim Bagnie.