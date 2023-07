"Zmieniamy nasze małe Ojczyzny”. Wizyta minister Marleny Maląg w Zamościu

Minister Marlena Maląg przedstawiła na początku bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówiła m.in. o kilku ostatnich latach, w których odbyło się wiele nieprzewidywalnych wydarzeń. To głównie pandemia koronawirusa oraz napaść Rosji na Ukrainę. Opowiadała także m.in. o programie 500 + oraz założeniach nowego, programu 800 +, który ma go zastąpić.

- Osoby które potrzebowały wsparcia otrzymały je – zapewniała podczas spotkania minister Marlena Maląg. - Nie ma już w naszym kraju tzw. zakupów na zeszyt. Rodziny – a one są najważniejsze - dzięki wsparciu mogą też np. wyjechać na wakacje. Przyszło nam jednak działać w bardzo trudnym czasie. Podczas pandemii ratowaliśmy miejsca pracy. I to się nam udało. Polska należy do krajów z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej.

Na spotkanie przybył także Lech Sprawka, wojewoda lubelski, Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa, Stanisław Grześko, starosta zamojski oraz m.in. parlamentarzyści i pracownicy zamojskich urzędów. Uczestnicy wysłuchali kilku wystąpień. Mówiono m.in. o wsparciu udzielanemu lokalnym społecznościom np. w ramach programu Maluch + (to rządowy program prorodzinny, którego celem jest zwiększenie dostępności liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych itd.) i innych programach, nie tylko społecznych.