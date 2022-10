„Zespół specjalistów i kadra jest super”. W Zamościu otwarto oddział pediatryczny

Umieszczono tam 15 łóżek, jednak jak zapewniają władze szpitala „papieskiego”, docelowo znajdą się na oddziale miejsca dla 25, a może nawet 30 chorych. - To nasze marzenie – podkreślał podczas piątkowej uroczystości Adam Fimiarz, dyrektor szpitala „papieskiego” w Zamościu.

- Oddział jest jeszcze w trakcie organizacji. Przyglądamy się jakie będą zapotrzebowania. Dotyczy to np. ilości łóżek dla najmłodszych pacjentów (one muszą być dla nich odpowiednio przystosowane – przyp. red.) oraz tych trochę starszych – mówiła także Agnieszka Majcher, ordynator oddziału pediatrycznego w Zamościu. - Działamy jednak normalnie. Pacjenci są do nas przyjmowani.