Zamość. Ten samiec to dopiero okaz! W Europie mogą się nim pochwalić tylko dwa ogrody zoologiczne Bogdan Nowak

Samiec mangusty błotnej w zamojskim ogrodzie zoologicznym na razie żyje samotnie nadesłane Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Są powody do radości. Zamojski Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera ma nowych mieszkańców. Jeden z nich to samiec mangusty błotnej. Jest się czym pochwalić, bo ten gatunek jest hodowany w ogrodach zoologiczny bardzo rzadko. Oprócz Zamościa, na terenie Europy, można go obecnie oglądać jedynie w Magdeburgu. Do Zamościa przybyła także z Niemiec para bocianów białobrzuchych.