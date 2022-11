Zamość w sezonie turystycznym odwiedziło 235 tys. osób. Przybyli liczniej niż rok wcześniej

- Mieliśmy w ostatnim czasie wydarzenia, które krzyżowały nie tylko nasze plany. Wcześniej była to pandemia, a ostatnio wojna, która wybuchła tuż obok, za naszą wschodnią granicą – mówi Barbara Godziszewska, dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji UM w Zamościu. - To oczywiście wiele zmieniło jeśli chodzi o turystykę. Tym bardziej cieszy nas to, że Zamość nadal jest bardzo chętnie odwiedzany. Staramy się robić wszystko, aby nasza oferta była interesująca.