Zamość. Miasto w którym spacerują brunatne niedźwiedzie

Obok zamojskiego dworca kolejowego rzeczywiście funkcjonuje zamojski Ogród Zoologiczny, a jego wizytówką jest wybieg dla niedźwiedzi brunatnych. Te sympatyczne, niezwykle zwierzęta przebywają w tym mieście już od ponad 100 lat. Miejscowe ZOO powstało w 1919 roku na miejscowym Starym Mieście (jego założycielem był Stefan Miler). Podobno pierwszy niedźwiedź został tam kupiony jeszcze na początku lat 20 ub. wieku ze składek uzbieranych przez młodzież. Zdechł jednak tuż po przyjeździe do Zamościa. Dlaczego? Nie wiadomo.

W 1928 r. przywieziono z ZOO w Hamburgu kolejnego niedźwiedzia. Nazwano go po prostu „Miś”. Był on bardzo lubiany. Jednak trzeba było w jego sąsiedztwie uważać, gdyż niedźwiadek porywał przechodniom kapelusze, teczki i co mu tylko wpadło w łapy. W 1929 r. do Zamościa przybyła (z Poznania) słynna niedźwiedzica Basia. W latach 1932-54 urodziła ona aż trzydzieścioro potomstwa, co uznano za ewenement. Niedźwiadki, które przyszły na świat w Zamościu znalazły się potem wielu ogrodach zoologicznych Europy.