Adam Wiesław Kulik został uhonorowany w zamojskiej Alei Sław

Aleja Sław tworzona jest od 2008 roku. Wyróżnionych w niej znakomite osobowości polskiej kultury i nauki. To m.in. Jan Machulski, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Krzysztof Zanussi, prof. Janusz Stanny, prof. Jerzy Kowalczyk, prof. Marian Konieczny, Beata Ścibakówna, prof. Jan Englert oraz Róża i Jan Zamoyscy. Teraz dołączył do nich także Adam Wiesław Kulik.

Podczas uroczystości Teresa Madej, pomysłodawczyni i główna organizatorka zamojskiej Alei Sław długo mówiła o jego dorobku i osiągnięciach: książkach, albumach, filmach biograficznych (powstało ich ok. 70), nagrodach i wyróżnieniach.

- Sławę przyniosła mu m.in. wspaniała książka pt. „Leśmian, Leśmian…”. Autor pracował nad nią 20 lat. Zgromadzono w niej wspomnienia na temat Bolesława Leśmiana, wielkiego poety (był związany z Zamościem i m.in. Hrubieszowem – przyp. red.). Dzisiaj ta ważna książka to prawdziwy unikat. Niełatwo ją zdobyć – podkreślała podczas uroczystości Teresa Madej. - W całej twórczości Adama Wiesława Kulika widzimy wielki szacunek do historii. A to naprawdę imponujący dorobek.