Zamość. Rolls-Royce wśród placów zabaw. Okazale wygląda także nowiutki skatepark

- To miejsce było dotychczas puste, rosła na nim tylko trawa. Kiedyś odbywały się tam różne koncerty, ale od jakiegoś czasu prawie wszystkie przeniesiono na Rynek Wielki – mówi 36-letni pan Tomasz z Zamościa, ojciec dwójki dzieci (w wieku 6 i 7 lat). - Obok parku znajdował się wcześniej niewielki plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu, ale to co wybudowano ostatnio to… prawdziwy Rolls-Royce wśród takich terenów. Przecież powstała nawet ścianka wspinaczkowa dla dzieci.