Zamość. Dodatek węglowy. O takie wsparcie stara się wiele osób, w tym najubożsi

- Złożyli oni w tej sprawie odpowiednie deklaracje –zapewniała Halina Rycak, dyrektor MCPR w Zamościu na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 26 września). - Niektórzy z nich starali się także o dostarczenie węgla. Jednak ok. 80 proc. naszych podopiecznych nie wyraziło woli, żebyśmy uczestniczyli w procesie jego zakupu.

Jest o co się starać. Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł, kominek, piec kaflowy itd. Takie urządzenia muszą być zasilane na „paliwo stałe”. Chodzi o węgiel, brykiet czy pelet. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wpisanie takiego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wypłaty mogą nastąpić tylko wówczas, gdy przygotowany wniosek do MCPR spełnia wszelkie wymogi.