W Zamościu powstaje 96 mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”

- Już pierwszego dnia zgłoszono ponad 300 wniosków o wynajem mieszkań w nowych blokach – mówi Jarosław Miechowiecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Zamościu. - 1 maja ok. godz. 13 takich wniosków wpłynęło już 427.

Szybko, sprawnie i w gustowny sposób

Budowę bloków przy ul. Parkowej rozpoczęto w grudniu 2019 r. Na blisko 1-hektarowej działce przekazanej przez zamojski UM powstało sześć bloków. Każdy z nich ma cztery kondygnację. W sumie zostanie w tych budynkach oddanych do użytku 96 mieszkań. Większość z nich będzie miała powierzchnię 55 mkw. Nie zabraknie także mieszkań większych, ale także np. tzw. kawalerek.

Inwestycja jest interesująca pod wieloma względami. Wiadomo, że wszystkie lokale w nowych blokach zostaną wykończone „pod klucz”. Będzie w nich wykonana podłoga, glazura, terakota oraz zostaną wstawione drzwi: wewnętrzne i zewnętrzne. Także m.in. łazienki mają być gotowe do użytku. Zatem mieszkańcy będą mogli się do tych mieszkań od razu wprowadzić. Ile za to zapłacą?