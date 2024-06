Zamojski magistrat chce „ucywilizować” lasek miejski nad zalewem. Czy to dobry pomysł?

To ważny zakątek na turystycznej mapie Zamojszczyzny. Zalew miejski w Zamościu wybudowano w czynie społecznym na początku lat 60. ub. wieku. Powstała tam plaża, a później także popularne molo. Miejscowi długo narzekali jednak na to miejsce. Bo brakowało m.in. toalet, ławek i alejek spacerowych. To się w ostatnich latach zmieniło. Zalew oczyszczono, a znajdującą się na nim groblę rozebrano. W sąsiedztwie wytyczona została ścieżka spacerowa, z której chętnie korzystają także rowerzyści. Nie tylko.

Tam gdzie szumią palmy

Atrakcją w sezonie turystycznym są także m.in. żywe palmy, które zostały posadzone przy zamojskiej plaży (zimą przenoszone są do zamojskiego ZOO). Jednak pobliski lasek miejski nadal jest niezagospodarowany i w części niedostępny dla spacerujących. To się może zmienić.

Spróbujemy wyznaczyć nowe szlaki

- Spróbujemy wyznaczyć nowe szlaki piesze. To będą pomosty drewniane prowadzące przez las i tereny podmokłe – mówił dyrektor Stanisław Flis. - Może się uda wygospodarować miejsca na jakieś ogniska czy grille dla mieszkańców. Bardzo możliwe, że wygospodarujemy też miejsce do parkowania kamperów.

Czy to naprawdę atrakcja?

Co na to wszystko mieszkańcy Zamościa? - Lubię ten lasek. Bardzo przyjemnie się przy nim spaceruje, daje też cień w słoneczne dni. On jednak znajduje się w znacznej części na terenach podmokłych. Czy ktoś zechcę tam spacerować po podestach? Czy to naprawdę jest atrakcja? Nie wiem. Ja np. będę bała się chyba komarów, bąków... – zastanawia się jedna z mieszkanek Zamościa, którą spotkaliśmy nad miejscowym zalewem.