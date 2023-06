W niemieckim kotle. Bitwa o Porytowe Wzgórze odbyła się 14 czerwca 1944 roku. Leśnym udało się wyrwać z okrążenia

W okolicach Porytowego Wzgórza Niemcy utworzyli ogromny „kocioł”. Wieści o tych planach i działaniach dochodziły jednak stopniowo do partyzantów. „Na początku czerwca 1944 r. nadeszły pierwsze meldunki o koncentracji nowych silnych jednostek Wehrmachtu w rejonie Zamościa, Biłgoraja, Tomaszowa Lub. i Krzeszowa” - pisał w swoich wspomnieniach Konrad Bartoszewski ps. „Wir”. „Wydawało się to uzasadnione zbliżaniem się frontu. Niebawem jednak rozlokowanie niemieckich jednostek wojskowych zaczęło budzić podejrzenie, że są to przygotowania do zakrojonej na dużą skalę akcji oczyszczającej zaplecze frontu (…). Wbrew jednak oczekiwaniom akcja, która rozpoczęła się 9 czerwca, skierowała się na kompleks Lasów Janowskich, położonych na zachód od Biłgoraja”.