W matni. Bitwa pod Osuchami we wspomnieniach Konrada Baartoszewskiego ps. „Wir”

W tej sytuacji oddziały partyzanckie (polskie i radzieckie) miały coraz bardziej ograniczone możliwości działania. Jednak leśni nie ustępowali. 2 czerwca żołnierze z kompanii ppor. Pawła Runkiewicza ps. „Czarny” wzięli w Grabowcu do niewoli dwóch żołnierzy Wehrmachtu. W odwecie Niemcy aresztowali we wsi Dańczypol kilkunastu zakładników. Poprowadzono ich w kierunku Grabowca.

Niemieckie przygotowania

6 czerwca oddział Armii Ludowej pod dowództwem Jana Błażejczaka ps. „Pilot” wykoleił np. pociąg towarowy na odcinku Ruskie Piaski — Złojec. Uszkodzono m.in. lokomotywę (przerwa w ruchu trwała kilka godzin). Minę wysadzono tego dnia także m.in. na torach z Miączyna do miejscowości Koniuchy. W sumie w pierwszej połowie czerwca leśni wykonali sześć takich akcji kolejowych (9 czerwca żołnierze BCh zniszczyli most na rzece Tanew w Markowiczach).

Partyzanci postanowili ich odbić. Drużyna plut. Michała Jarosza ps. „Sten” urządziła zasadzkę. Zabito jednego z Niemców, reszta się wycofała (do walki doszło na rogatkach Grabowca). Z drugiej strony zaatakowała ich jednak m.in. drużyna Józefa Swatka. Niemcy zaczęli się desperacko bronić w zabudowaniach wsi Dworzyska. W końcu poddali się. Wzięto do niewoli 18 żołnierzy, a zakładników odbito.

„Na początku czerwca 1944 r. nadeszły pierwsze meldunki o koncentracji nowych silnych jednostek Wehrmachtu w rejonie Zamościa, Biłgoraja, Tomaszowa Lub. i Krzeszowa” — pisał w swoich wspomnieniach Konrad Bartoszewski (mgr filozofii, por. rezerwy WP, komendant rejonu AK Józefów w obwodzie biłgorajskim, ps. „Wir”, „Zadora”, „Łada”), który swoje wojenne wspomnienia spisał w latach 60. ub. wieku. „Wydawało się to uzasadnione zbliżaniem się frontu. Niebawem jednak rozlokowanie niemieckich jednostek wojskowych zaczęło budzić podejrzenie, że są to przygotowania do zakrojonej na dużą skalę akcji oczyszczającej zaplecze frontu”.

Przegrupowanie sił

Do bitwy doszło 14 czerwca na Porytowym Wzgórzu. Niemców odparto, a w nocy udało się partyzantom wyrwać z kotła i przedostać do Puszczy Solskiej.

Nocny marsz

„A więc Osuchy” — wspominał „Wir”. „Trudny, szybki marsz. Przed nami ok. sześć kilometrów leśnej drogi w zupełnych ciemnościach. A do tego najkrótsza noc w roku. Teraz dopiero pojąłem całe ryzyko tego przedsięwzięcia. Czas. Czy starczy go na przygotowanie natarcia? (…) Byliśmy już blisko Osuch (…). W czasie szybkiego marszu zgubił się oddział „Woyny”, część oddziału „Rysia” (…). Na odprawę przybył tylko „Cord” i chyba „Igor” (chodzi o Józefa Wolańskiego — dop. autor) od „Rysia””.

Na odległość szturmową

„Rozwinęliśmy nasze kompanie, moja w lewo od młyna na rzece Sopot, „Corda” w prawo. Na lewym skrzydle od Osuch jest pierwszy pluton ppor. „Kuli” (chodzi o Władysława Chomę). Dwa plutony „Rysia” miały stanowić odwód” — czytamy we wspomnieniach „Wira”. „Dołączyły do nas nieznane oddziałki AL. Nie było już czasu na rozmowę z dowódcami. W luźnych grupach posuwali się za nami”.

Partyzanci doszli do rzeki Sopot. Niemcy ich nie zauważyli. „Dopiero nad rzeką padły pierwsze strzały i wówczas silny ogień ze stanowisk niemieckich na skraju lasu przycisnął nas na chwilę do ziemi. Byliśmy jednak do nich zaledwie około 150 m, a więc na odległość szturmową” — pisał „Wir”. „Teraz wszystko zależało od tego, czy wytrzymamy ten ogień i dostatecznie szybko dotrzemy do stanowisk nieprzyjaciela”.