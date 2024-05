Świat odbudowany ze zgliszcz. Tragedia wsi Sochy na Zamojszczyźnie

„Urodziłam się w Sochach 26 sierpnia 1926 roku. Ukończyłam siedem klas szkoły, w tym dwa lata podczas okupacji niemieckiej” – pisała Bronisława Szawara z domu Nizio o sobie (jej wspomnienie znalazły się we wstępie do tomiku). „W roku 1943, 1 czerwca Niemcy podczas pacyfikacji naszej wioski wymordowali prawie 200 osób, w tym i moich rodziców (byli to Antoni i Katarzyna Nizio), i brata, a całą wioskę spalili. Ja zostałam ranna i leżałam przez trzy miesiące w szpitalu w Biłgoraju”.

Samoloty z wymalowanymi krzyżami

11 grudnia 1942 r. podczas wysiedlania wsi Kitów (gm. Sułów) Niemcy zabili 165 mieszkańców tej miejscowości, 23 grudnia spacyfikowano m.in. Białowolę (gm. Zamość), gdzie zabito 52 osoby (10 dni wcześniej Niemcy zamordowali w tej wsi 3 mieszkańców).

Na początku 1943 r. okupanci przeprowadzili pacyfikacje kilku, kolejnych wsi (m.in. Huty Dzierążyńskiej). W sumie zamordowano w tych miejscowościach 147 osób. Tragiczny los miał spotkać także mieszkańców Soch (gm. Zwierzyniec). Niemcy podejrzewali, że wspierali oni oddziały partyzanckie. Dlatego 1 czerwca 1943 r. gestapo, niemieckie Schutzpolizei oraz Ukraińcy w niemieckiej służbie otoczyli tę malowniczą, roztoczańską wieś. Akcja rozpoczęła się o godz. 5., nad ranem.

Tak opisywała w 1945 tamte wydarzenia Kazimiera Świtajowa, świadek pacyfikacji Soch: „(Niemcy) wpadali do mieszkań, zabijali ludzi i podpalali zabudowania. Domy zajmowały się jeden od drugiego, przerażeni ludzie uciekali (...). Zabijano kobiety w ciąży, niemowlęta przy piersi matek, dzieci uciekające z rodzicami. Niektóre z nich klękały, błagając o uratowanie im życia, ale to nie wzruszało dzikich oprawców (...). Rzucano ludzi żywcem w ogień, dobijano rannych. A byli wśród Niemców i tacy, co czynili to z sadystyczną rozkoszą i śmiejąc się szatańsko”.