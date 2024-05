Pomnik Dzieci Zamojszczyzny czeka na oczyszczenie. Jak to zrobić? Pomysłów jest kilka

- Chciałam zapytać o możliwość oczyszczenia pomnika Dzieci Zamojszczyzny na zamojskim cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków – mówiła Agnieszka Jaczyńska, przewodnicząca miejscowej Rady Miejskiej na ostatniej sesji RM (obrady odbyły się 27 maja). - To pytanie wynika m.in. z tego, że zgłosiły się do mnie osoby z tego środowiska. Jego czyszczenie oraz utrzymywanie było pokrywane ze składek tej organizacji. Jest to już jednak środowisko z którego już właściwie odchodzą ostatnie osoby, będące Dziećmi Zamojszczyzny. Ze względu na wiek.

Potrzebna specjalistyczna pomoc

Agnieszka Jaczyńska przypomniała, że jest to pomnik bardzo ważny dla – jak to – określiła - lokalnej tożsamości. - Przy nim palone są znicze 1 listopada oraz 27 listopada, kiedy co roku obchodzimy kolejną rocznicę wysiedleń Zamojszczyzny – przypomniała podczas sesji. - Oczyszczenie pomnika byłoby bardzo miłym gestem dla tych osób: przed kolejnymi obchodami. Nie wiem w czyjej gestii to leży, ale bardzo prosiłabym o rozważenie takiej możliwości.

Głos podczas obrad zabrała Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu. - Mamy szkołę ponadpodstawową, która nosi tak piękne imię: Dzieci Zamojszczyzny. To byłby piękny gest, gdyby szkoła przejęła tę inicjatywę: opieki nad pomnikiem – mówiła dyrektor Monika Żur. - To mogłoby rozwiązać problem.

- To nie o to chodzi – zaoponowała przewodnicząca Agnieszka Jaczyńska. - To jest pomnik wykonany z piaskowca. On jest wysoki. Jego oczyszczenie wymaga specjalistycznego czyszczenia, raz na jakiś czas. Pomnik w tej chwili porastają już m.in. mchy, porosty. Tym się trzeba zająć specjalistycznie. Wiem, bo podpowiadano mi, że podobno jest jakiś preparat, który może stworzyć taką warstwę ochronną. Gdyby go nanieść na pomnik, zapobieglibyśmy konieczności częstego czyszczenia.