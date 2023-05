To dobra wiadomość dla personelu i pacjentów. Wielkie remonty czekają Izbę Przyjęć w hrubieszowskim szpitalu

- U nas jeśli chodzi o warunki jest wiele do poprawienia – przyznaje dyrektor Alicja Jarosińska. - To się zmieni. Izba przyjęć zostanie przeniesiona do innych, bardziej obszernych, szpitalnych pomieszczeń. Powstanie tam sala reanimacyjna, odpowiednie pomieszczenie gdzie w sposób dyskretny będą przeprowadzane wywiady z pacjentami, ale także węzły sanitarne oraz m.in. pomieszczenia socjalne.