Szpecą i brzydko pachną. Czy kontenery „powędrują” na zamojskiej Starówce pod ziemię? Bogdan Nowak

- Mieszkańcy i przewodnicy turystyczni proszą mnie, żeby usunąć tak zwany PSZOK przy ul. Kościuszki. Bo wstydem jest, że wjeżdżając na zamojskie Stare Miasto od strony Kolegiaty (to dawna nazwa zamojskiej Katedry – przyp. red.) pierwsze co widać, to masa kontenerów – mówił Maciej Spozowski, przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto w Zamościu, podczas ostatniej sesji miejscowej RM. - Okropnie to wygląda.