„Alejki są byle jakie”. Pomysły na zagospodarowanie placu przy Parku Miejskim

To część zamojskich Plant, w centrum miasta. Plac jest duży i rzadko wykorzystywany. Co jakiś czas odbywa się tam zamojski Pchli Targ, a kiedyś m.in. organizowano koncerty i duże imprezy kulturalne. Znajdują się tam obecnie alejki, przy których stoją ławki i latarnie. Według Wiesława Nowakowskiego ten teren nie jest odpowiednio wykorzystany i zagospodarowany. Ma jednak wielki potencjał.

Potrzebny jest program zagospodarowania

- Alejki są tam byle jakie. Przy ulicy Studziennej można zobaczyć w trawie jakiś wylany asfalt. Nie ma żadnej zieleni, krzewów – wyliczał podczas obrad wiceprzewodniczący Nowakowski. - To się nie nadaję w taką pogodę jak dzisiaj (czyli słoneczną) do żadnych spacerów. Dlatego dla tego terenu musimy stworzyć program zagospodarowania. Jaki? Albo idziemy w jakiś sport na tym terenie, bo jest obok m.in. skatepark, korty tenisowe, siłownia (zewnętrzna). Można też zrobić np. ogród botaniczny, solidne termy.

Radny apelował także o zasadzenie na tym terenie drzew. I to dużych, czyli np. takich, które mają już np. 15 lat. - Można byłoby tam zrobić aleję lip szerokolistnych, które zbierają kurz i tego typu rzeczy – mówił wiceprzewodniczący Nowakowski. A nie są to jedyne jego pomysły. - Wykorzystałbym także młodzież ze szkół podstawowych i być może średnich do budowy budek dla ptaków, żeby one znalazły tutaj swój dom: w mieście Zamościu. I to byłaby taka nasza naturalna walka, choćby z komarami.