„Na ich widok wiele osób się dziwi”. Palmy znów pojawiły się nad zamojskim zalewem

- Z tego co wiem, palmy są umieszczone w specjalnych, wkopywanych w piasek donicach. W poprzednich sezonach turystycznych także „stawiano” je w okolicach zalewu, ale w innych miejscach – mówi jedna z plażowiczek spotkanych we wtorek (18 czerwca) nad zamojskim zalewem. - Teraz stoją w dwóch rzędach. Na skraju plaży. Bardzo ładnie to wygląda.

- Na ich widok wiele osób się dziwi. No bo jak to, w Zamościu rosną palmy? - śmieje się inny plażowicz. - A tak, rosną! One bardzo pasują do tego miejsca. Innych atrakcji nad zalewem także nie brakuje.