„Spojrzenie na Auschwitz poprzez rysunek”. Prace Mariana Kołodzieja na wystawie w Zamościu

A sam artysta w albumie napisał: „Moje rysunki są jakby schowane w fotografie. Skoro w Oświęcimiu nie było fotografa, to ja – rysując, starałem się często wbrew sobie, żeby moje rysunki, tracąc dosłowność, były bliskie fotografiom. Ale, żeby też były na tyle ekspresyjne, by do widza dotarło również to, co rozgrywało się tylko w moim wnętrzu. W moich rysunkach nie ma martyrologii. Jest tylko problem postawiony.”