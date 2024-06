Na razie kurczowo trzyma się matki. W zamojskim Ogrodzie Zoologicznym urodził się leniwiec

„Maniek (samiec) przyjechał do Zamościa z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w styczniu 2021 r., natomiast Sid (samica z Zoo Herberstein w Austrii) dołączyła do niego w marcu 2021 r.” - czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. „Oba osobniki były jeszcze młode, niespełna 2–letnie. Dojrzałość płciową leniwce osiągają w wieku 3 lat. Nasza para musiała więc po prostu „dorosnąć” do roli rodziców”.