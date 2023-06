Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Zamościu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Zamość, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim.

Po raz pierwszy w Chełmie odbył się w sobotę charytatywny piknik PsyWitanie na terenie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Pomimo padającego z rana deszczu na piknik przybyli mieszkańcy, a w szczególności miłośnicy psów. Część imprezy odbyła się pod dachem biblioteki.