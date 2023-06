Przyducha zabiła dziesiątki ryb w Huczwie. Nikt na razie nie wie co było przyczyną

Dzióbkowanie ryb

Ilość tlenu w wodzie może być zależna od różnych czynników m.in. temperatury (im jest wyższa tym jest go mniej), ilości roślin w rzece lub zbiorniku wodnym (gdy np. dochodzi do wiosennego lub jesiennego „zakwitu”) oraz ciśnienia. Jeśli jest go za mało może dojść do „deficytu tlenowego” zwanego przyduchą.

Jej objawy są charakterystyczne. Ryby w początkowym stadium wykonują gwałtowne ruchy i podpływają pod powierzchnię. Wędkarze i rybacy mówią, iż dochodzi wówczas do tzw. dzióbkowania, czyli charakterystycznego "łapania" przez te stworzenia powietrza. Potem skóra i skrzela ryb bledną, ryby tracą równowagę. Czasami można także zauważyć wytrzeszcz ich oczu. W końcu następuje śnięcie.