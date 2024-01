„Wypukłodruk na bruku”. Wystawa prac Arkadiusza Burdy odbędzie się w Biłgoraju

– Gdy zobaczyłam po raz pierwszy te prace przypomniało mi się malarstwo Marca Chagalla czy Amadeo Modiglianiego. To takie automatyczne, jakby odruchowe, skojarzenie – mówiła podczas dzisiejszego wernisażu jedna z przybyłych kobiet. – Jednak teraz widzę, że jest to twórczość osobna, stworzona z jakichś rozbłysków słonecznych plamek, wyobrażonych, skrzydlatych aniołów, okienek staromiejskich kamienic, zmysłowych pocałunków... Bóg wie zresztą z czego jeszcze. Wszystko jest ulotne, zmysłowe i jakoś chyba po prostu dobre. I są w tej twórczości wątki zamojskie! Taka jest chyba także poezja pana Arkadiusza. Tak ją odczuwam. Fajnie było to zrozumieć, zobaczyć.